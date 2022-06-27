Дороги вблизи мест притяжения молодежи отремонтируют в Подмосковье

В этом году в Подмосковье проведут целый комплекс мероприятий, которые будут направлены на повышение безопасности движения. Особенно это касается тех мест, где любит собираться молодежь.

Сообщается, что будет проводиться ремонт 23 дорог, в области построят более шести километров тротуаров.

«Мероприятия проведут в непосредственной близости от мест притяжения молодежи — не только вблизи учебных заведений, но и у торговых центров, концертных залов, кинотеатров, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов и других культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены на пяти участках», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Покрытие длиной один километр уже успели обновить на Комсомольском проспекте в Люберцах. Дело в том, что там находится большое количество школ и детских садов. Кроме того, по этой дороге местные жители часто ездят на концерты, в торговые центры, в места для занятий спортом. Работы проходят и в других городских округах. Отдельное внимание уделяется подходам и подъездам к спортивным площадкам и пляжам для летнего отдыха.

Сейчас проводятся активные работы в Лобне, на улице Ленина — это одна из главных улиц во всем городе. По ней можно добраться до большого парка, ледового катка, концертного зала и других мест притяжения большого количества людей.