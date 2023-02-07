07 февраля 2023, 19:53
Дороги в Зарайске капитально отремонтируют в 2023 году
Правительство Московской области ищет подрядчика для проектирования и капитального ремонта дорог в Зарайске. Конкурс разместили на сайте госзакупок. Работы планируют завершить уже в этом году.
Так, приведут в порядок однополосную дорогу до деревни Карманово протяженностью 2,84 километра. Также в округе следует модернизировать двухполосную трассу длиной 830 метров. Интенсивность движения на участках доходит до 100 автомобилей в сутки.
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Работы проведут в рамках программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Ремонт будет оплачен из средств области и округа.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к концу 2024 года в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и Быкове построят путепроводы над железной дорогой. Новые проезды устранят пробки на железнодорожных переездах.
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