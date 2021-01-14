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    14 января 2021, 17:14

    Свыше 100 машин и 300 дворников начали очищать от снега дороги в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Максим Беспалов

    В очистке дорог Солнечногорска от снега задействовали более 100 машин и 300 дворников. Только за ночь и утро в городском округе выпала почти треть месячной нормы осадков. Уборка началась еще в три часа ночи.
    Свыше 100 машин и 300 дворников начали очищать от снега дороги в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Особое внимание уделяют поворотам, участкам с интенсивным движением, подъездам к социальным объектам: детским садам, школам и больницам. Это отметил первый заместитель МБО ДЕЗ городского округа Солнечногорск Сергей Тихомиров.

    В первую очередь мы чистим основные дороги, обеспечивая движение транспорта. Очищаются пешеходные зоны и тротуары с дворами, чтобы люди могли добираться до работы

    Сергей Тихомиров.
    Свыше 100 машин и 300 дворников начали очищать от снега дороги в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    По его словам, утром 14 января на местных дорогах не возникало серьезных заторов. Коммунальщики оперативно убирали снег.

    «Обычное движение. Дороги вовремя убрали, поэтому коллапса с остановкой движения не было», — сказал Сергей Тихомиров.

    Свыше 100 машин и 300 дворников начали очищать от снега дороги в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Ранее стало известно, что очищать Подмосковье от выпавшего за ночь снега вышло рекордное число дворников и машин. Это 17,7 тысячи человек и 3,1 тысячи единиц техники.