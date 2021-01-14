Свыше 100 машин и 300 дворников начали очищать от снега дороги в Солнечногорске

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Особое внимание уделяют поворотам, участкам с интенсивным движением, подъездам к социальным объектам: детским садам, школам и больницам. Это отметил первый заместитель МБО ДЕЗ городского округа Солнечногорск Сергей Тихомиров.

В первую очередь мы чистим основные дороги, обеспечивая движение транспорта. Очищаются пешеходные зоны и тротуары с дворами, чтобы люди могли добираться до работы Сергей Тихомиров.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

По его словам, утром 14 января на местных дорогах не возникало серьезных заторов. Коммунальщики оперативно убирали снег.

«Обычное движение. Дороги вовремя убрали, поэтому коллапса с остановкой движения не было», — сказал Сергей Тихомиров.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее стало известно, что очищать Подмосковье от выпавшего за ночь снега вышло рекордное число дворников и машин. Это 17,7 тысячи человек и 3,1 тысячи единиц техники.