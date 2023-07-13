Подмосковье 13 июля 2023, 13:05 Дороги в поселке Федоскино восстановят после работ по подведению газа пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Заместитель главы администрации Мытищ Павел Нуштаев провел встречу с жителями села Федоскино по вопросам благоустройства и содержания территории. Один из вопросов касался восстановления дорог после проведенной газификации.

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Павел Нуштаев провел встречу с жителями села Федоскино по вопросам благоустройства и содержания территории.

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В ходе встречи основной темой стал вопрос экологической безопасности. На особый контроль приняты пожелания жителей по реконструкции Сухаревских очистных сооружений или созданию собственных коммуникаций. Кроме того, вновь подняли вопрос о несанкционированных водовыпусках с частных домовладений в реку Уча.

Также на встрече обсудили возможность обустройства детской игровой площадки, установки камер системы «Безопасный регион» напротив контейнерной площадки.

Отдельный акцент сделан на проблемах с обеспечением транспортного сообщения с Мытищами и восстановлением улично-дорожной сети поселка после проведения работ по программе «Социальная газификация». Все вопросы приняты в работу.

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