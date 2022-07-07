Дороги в Подмосковье отремонтировали по просьбам жителей на портале «Добродел»

В Подмосковье в самом разгаре новый ремонтный сезон. Уже удалось провести работы на более чем 170 дорогах, их общая протяженность превышает 240 километров. Дороги, на которых срочно нужно провести ремонт, выбирали сами жители. Они голосовали за проведение работ на портале «Добродел».

Треть всей программы формировали именно по обращениям жителей Подмосковья. Таким образом, получилось обеспечить удобный подъезд и подход ко множеству домов, в том числе в совсем небольших населенных пунктах или в частном секторе. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Дорожные службы активно ведут ремонтные работы, более 240 километров покрытия заменили больше чем на 170 дорогах в 54 округах — это порядка 50% от общего объема запланированных в этом году ремонтных работ по предложениям жителей. При этом в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ на региональной сети отремонтировали больше 130 километров — 40 дорог. Отмечу, что в этом году порядка 35% общей программы сформировано по мнению жителей — это дороги, ведущие к домам в малых населенных пунктах и частном секторе, дороги к СНТ, а также сельские и городские дороги», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Например, в муниципальной сети заменили покрытие сразу на 134 дорогах, их общая протяженность больше 107 километров, сообщает МТДИ. В дальнейшем еще 500 километров дорог поменяют по просьбам жителей Подмосковья. Как раз сейчас на портале «Добродел» проходит голосование, какие участки нужно срочно ремонтировать.