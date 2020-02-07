Дороги в Подмосковье очистили от снега более 16 тысяч дворников за сутки

В Подмосковье в работах по уборке снега на дворовых и общественных территориях за минувшие сутки было задействовано 16 431 дворников и 1369 единиц спецтехники. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В случае ухудшения погодных условий в Московской области будут привлечены дополнительные люди и техника. В приоритетном порядке осуществляется уборка тротуаров, дворов, внутриквартальных проездов, детских и спортивных площадок. За 6 февраля очищено от снега и наледи — 26,67 миллиона квадратных метров.

Пешеходные дорожки обработаны противогололедными материалами. За прошедшие сутки обработано реагентами — 33,13 миллиона квадратных метров. В каждом муниципалитете организовано место складирования снега. Вывезено снега — 3 306 кубических метров.

Вся информация об уборке территорий собирается в ЦУРе, где работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов.

Михаил Хайкин обратил внимание, что на территории Подмосковья с 16 ноября запущено мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль за качеством работ по уборке дворов. Суть приложения проста: в дни снегопадов появляется «задание на уборку», такие задания создает муниципальный ЦУР. Дворник выходит на территорию, загружает в систему фото «ДО» начала уборки и «После», сотрудник ЦУР проверяет выполнение. Приятным дополнением программы является то, что при выполнении работ мобильное приложение показывает геолокацию сотрудника, и выполнять работы он сможет только в нужном дворе.