Дороги в Московской области обработали ото льда 3 видами реагентов

В зимнее время дороги и тротуары в подмосковных населенных пунктах посыпают различными видами реагентов, которые помогают спасаться ото льда. Об этом сообщила заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова.

К уборке было привлечено более 1300 единиц специальной техники. Сначала очищают проезды и автобусные маршруты в жилищных комплексах для обеспечения проезда автобусов в комфортном режиме.

«После очистки в обязательном порядке производится обработка противогололедными материалами. Мы используем три типа противогололедных материалов: это песко-соляная смесь, гранитная крошка и соль с реагентом, чтобы после очистки дорожки были нескользкими и безопасными для движения», — отметила Аипова.

«Снегопад, который начался вчера вечером, продолжался сегодня в отдельных районах области до 06:00–07:00. Для того чтобы обеспечить комфортный выход жителей к остановкам общественного транспорта и на работу, с 06:00 была организована работа дворников», — рассказала она.

По ее словам, сейчас в первую очередь идет очистка подъездов, пешеходных дорожек вдоль домов и к остановкам общественного транспорта. В работах задействованы более 16 тысяч человек из управляющих компаний и муниципальных бюджетных учреждений.

Снегопад, который пошел в московском регионе во второй половине дня 13 декабря, шел всю ночь и ранним утром. В ночное время для очистки дорог привлекли более двух тысяч машин и 2,5 тысячи человек.