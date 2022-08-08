Дороги в Истре прослужат дольше благодаря уникальному покрытию

В городском округе Истра продолжается ремонт автомобильных дорог. На данный момент отремонтирован 21 участок муниципальных трасс. Их протяженность более 20 километров.

Работы провели в Дедовске, на территории Снегирей, в Ивановском, на территории Кострово, а также в Истре, Ядроминском, Бужаровском и Ермолинском.

На ремонтируемых участках проводили фрезерование старого асфальта и обустройство нового покрытия, а также обновление разметки.

На территории округа также появились участки дорог с износоустойчивым покрытием. Срок службы покрытия продлит новая асфальтобетонная смесь и полимерно-битумная лента.

Такое покрытие уже появилось на региональной дороге на Волоколамском шоссе, на участке от поворота на поселок Первомайский до улицы Московской и от поворота на деревню Веретенки до поворота на центральную линию в СНТ «Красный Октябрь». А также покрытие установили на муниципальной дороге в Дедовске на улице Красная.