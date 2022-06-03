Дороги в Чехове отремонтируют благодаря активности жителей на «Доброделе»

Жители Чехова активно голосовали на портале «Добродел» за ремонт дороги от деревни Крюково до СНТ «Малиновка» через коттеджный поселок «Речной». Недавно на этом участке начались дорожные работы — сняли старое покрытие и готовятся укладывать новый асфальт.

«Сегодня укладываем покрытие на участке деревня Крюково — ДКП „Речной“ — СНТ „Малиновка“. Сделали 600 метров. Предстоит еще 949 метров. Старый асфальт мы сняли, сейчас будем укладывать новый. Планируем справиться за два дня, если позволит погода. Работаем с 6 утра и до темноты», — рассказал бригадир компании «ГригСтройГрупп», которая выполняет работы по ремонту дороги.

Этот участок дороги давно пришел в негодное состояние, проживающим в поселке жителям и дачникам было сложно добираться до дома или в «большой мир». Ремонт идет быстро, с утра на участке работают катки, асфальтоукладчики, тяжелые грузовики везут песок, щебень.

В 2022 году в Чехове отремонтируют 19 дорог протяженностью 21,3 километра, из них 13 участков выбрали жители голосованием на «Доброделе». На пяти автодорогах работы уже завершены.

«В этом году не сбавляем темпы и продолжаем развивать дорожную сеть для создания комфортных условий автомобилистам и общественному транспорту. В нашем городском округе более 800 километров дорог, и шаг за шагом мы движемся к тому, чтобы капитально отремонтировать и устранить недостатки покрытия на каждом участке, где это необходимо, — отметил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.