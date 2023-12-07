Подмосковье 07 декабря 2023, 13:01 Дороги у 90 образовательных учреждений Подмосковья оборудуют проекционной подсветкой Минтранс Подмосковья

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Дороги у 90 образовательных учреждений в Подмосковье сделают ещё безопаснее. Участки оборудуют проекционной подсветкой. В региональном Минтрансе уточнили, что это привлечет внимание водителей и снизит аварийность. Работы планируется завершить в следующем году.

«Оборудуем проекционной подсветкой дороги у 90 образовательных учреждений: детских садов, школ, гимназий, лицеев», — заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Проекционная подсветка подразумевает установку П- или Г-образных опор над пешеходными переходами и дублирование дорожных знаков на проезжей части светодиодными проекторами.

Так, работы проведут вблизи школ и детского сада на улицах Космонавтов, Коммунистической, Карла Маркса, Михалевича и Чугунова в Раменском, в Истре — у восьми образовательных учреждений на Волоколамском шоссе и в других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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