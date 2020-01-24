Дороги Подмосковья станут еще безопаснее в этом году. Появятся новые светофоры, фонари и переходы

В Подмосковье снизилась смертность от ДТП. Для того, чтобы сделать дорожное движение еще безопаснее, в регионе появятся новые светофоры, переходы, ограждения и освещение. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что число погибших на дорогах в Подмосковье снизилось более чем на 20% по сравнению с 2017 годом.

Один из ключевых показателей — снижение смертности от ДТП до 12,7 человек на 100 тысяч населения, на сегодняшний день показатель Московской области составляет 11 человек.

«Мы продолжаем активную работу в части повышения безопасности дорожного движения и снижения смертности в дорожных авариях за счет проведения комплексных мероприятий, в том числе за счет систематизации работы с ДТП», — отметил Гержик.

Министр уточнил, что в 2020 году ведомство определило три главных направления работы по повышению безопасности дорожного движения: предотвращение наездов на пешеходов, встречных столкновений и опрокидываний транспортных средства, изменение поведенческой модели участников дорожного движения.

В этом году на дорогах Подмосковья появится около 1,5 тысячи искусственных неровностей, 400 новых светофоров. Также построят около 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров. 500 пешеходных переходов оборудуют направленной подсветкой. Все это делается для предотвращения наездов на пешеходов.

Чтобы ликвидировать встречные столкновения и опрокидывания обустроят около 800 опасных поворотов и спусков-подъемов, 100 километров тросовых ограждений и 80 тысяч светоотражающих катафотов.

А для изменения поведения участников дорожного движения ГИБДД будет проводить социальную работу и привлекать внимание жителей к основным факторам риска на дорогах.

«В 2019 году на подмосковных дорогах зарегистрировано пять тысяч 811 дорожных аварий, в которых 841 человек погиб и шесть тысяч 865 получили различные травмы. По сравнению с показателями 2018 года число происшествий сократилось на 3%, количество погибших на 11%, раненых на 7%», — заявил генерал-майор Виктор Кузнецов.