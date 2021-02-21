Дороги Подмосковья справились с повышенным трафиком фур. ЦКАД помогла разгрузить МКАД

Грузовой трафик на ЦКАД и трассах А107 и А108 увеличился более чем на две тысячи машин после того, как грузовики массой более 12 тонн перенаправили туда от МКАД. Это помогло разгрузить Московскую кольцевую автодорогу, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Большегрузам запретили ездить по МКАД и городам Подмосковья 20–21 февраля. В итоге эти территории разгрузились, а средний рост трафика ночью на Центральной кольцевой автодороге составил 60%. На региональных дорогах не было зафиксировано притока грузового транспорта.

Дороги Подмосковья справились с перераспределением грузового транспорта с МКАД, говорится в сообщении.

На отдельных участках А107 и бесплатном участке А113 ЦКАД количество грузового транспорта значительно увеличилось. Например, на участке между М9 «Балтия» и М1 «Беларусь» — на 46%, на участке от М3 «Украина» до Калужского шоссе — на 32%. Также на 16% возрос поток грузовиков на участках от М8 «Холмогоры» до М10 «Россия» и от М2 «Крым» до М4 «Дон».

На 80% увеличилось количество большегрузов на северных участках ЦКАД, в частности, в третьем пусковом комплексе от трассы М11 «Нева» до М8 «Холмогоры». А на южных участках, от М4 «Дон» до М5 «Урал», грузовиков вышло на 46% больше, чем обычно.

Средний рост трафика на ЦКАД ночью составил 60%.

В результате нововведения интенсивность движения грузовиков на МКАД в ночь на 20 февраля упала в два раза. Снижение по всей длине магистрали колеблется от 37 до 49%.

Сейчас проезд грузовиков весом больше 12 тонн по МКАД ограничен. Двигаться по городу и областным дорогам могут только водители грузовиков с пропусками.