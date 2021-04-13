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    13 апреля 2021, 17:33

    Дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Подмосковные дорожные службы приступили к генеральной уборке после зимы. Для каждого муниципалитета сформирован план работ на день для контроля через автоматизированную систему СКПДИ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона.

    Дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая

    Лучше всех с уборкой дорог справляются городские округа Щелково, Шатура, Кашира, Ленинский и Лыткарино.

    Дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая | Изображение 1

    Наименьший процент выполнения плана уборки зафиксирован в Котельниках, Пущине и Жуковском.

    Дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая | Изображение 2

    В рамках проводимого ремонта устранят 95 тысяч ям, покрасят 13 тысяч остановок, очистят 3,3 тысячи километров тротуаров, помоют 25 тысяч километров дорог и три тысячи километров ограждений.

    Дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая | Изображение 3

    Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья призвал к ударной работе по ремонту дорог в 2021 году.