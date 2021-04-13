13 апреля 2021, 17:33
Дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая
Подмосковные дорожные службы приступили к генеральной уборке после зимы. Для каждого муниципалитета сформирован план работ на день для контроля через автоматизированную систему СКПДИ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса региона.
Лучше всех с уборкой дорог справляются городские округа Щелково, Шатура, Кашира, Ленинский и Лыткарино.
Наименьший процент выполнения плана уборки зафиксирован в Котельниках, Пущине и Жуковском.
В рамках проводимого ремонта устранят 95 тысяч ям, покрасят 13 тысяч остановок, очистят 3,3 тысячи километров тротуаров, помоют 25 тысяч километров дорог и три тысячи километров ограждений.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья призвал к ударной работе по ремонту дорог в 2021 году.