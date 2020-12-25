Более 1,3 тысячи машин начали чистить дороги Подмосковья после снегопада

Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. По его словам, в период с 8:00 до 13:00 очистили около семи тысяч километров дорог.

Противогололедными материалами обработано свыше 9,6 тысячи километров областных дорог. Задействованы уже более 1,8 тысячи дорожных рабочих Алексей Гержик.

Он добавил, что все дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды. За ситуацией наблюдает оперативный штаб.

Если потребуется, на дороги региона сразу поставят технику для предотвращения появления скользкости и снежных заносов. К вечеру 25 декабря возможно образование гололедицы.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что водителям важно избегать резких действий, держать дистанцию и не превышать скорость.