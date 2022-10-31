Дороги Подмосковья перевели на зимнее содержание | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 11:55 Дороги Подмосковья перевели на зимнее содержание

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Дорожные службы Подмосковья перешли на зимний режим работы. Из-за снега в ночь с воскресенья на понедельник они обработали около двух тысяч километров на региональной сети, сообщили в Минтрансе региона. На дорогах проведут превентивную обработку.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что минувшей ночью дороги региона обслуживали 170 единиц техники. Противогололедными материалами обработали около двух тысяч километров. Особое внимание уделили мостам, путепроводам, крутым поворотам, спускам, подъемам и эстакадам.

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«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения ведется контроль изменения погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами», — добавил он.

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По сообщению МТДИ, в регионе очистят и обработают проезжую часть, посадочные части остановок, тротуары и пешеходные дорожки. Над этим будут трудиться 4,4 тысячи единиц техники.

Водителей предупредили об осадках местами по области 31 октября. Их призывают сменить резину и быть особо внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.