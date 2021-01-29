Свыше 13 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь

Свыше 13,4 тысячи километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь. Дополнительно их обработали ото льда. Коммунальщики 28 января перешли на усиленный режим работы из-за мокрого снега.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Особое внимание получили вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего за прошедшие сутки в регионе очистили свыше 22 тысяч километров дорог. Работы не прекращались и ночью.

Ночью дороги чистили свыше тысячи единиц техники и более 1,2 тысячи рабочих Алексей Гержик.

В пятницу, 29 января, в Подмосковье оттепель с мокрым снегом и гололедицей. Днем температура будет варьироваться от −3 до +2°С, а ночью похолодает до −5°С.

Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах, не спешить и избегать обгонов.