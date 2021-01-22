Свыше 31 тысячи километров дорог Подмосковья очистили от снега за сутки
Особое внимание получили вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
На дорожной сети работали порядка 2,9 тысячи дорожных рабочих и около двух тысяч единиц техники
Он уточнил, что только за одну ночь от снега очистили более 13 тысяч километров дорог Московской области. Работы продолжаются.
Ожидается, что к полудню снегопад в регионе прекратится. Сейчас он небольшой и идет на северо-западе, юго-востоке Подмосковья.
Однако жителей предупредили о тумане и гололеде, ожидающихся в ближайший час. Такие погодные условия могут сохраниться до 21:00.
Местами возможен туман с ухудшением видимости в радиусе 300-800 метров. Ожидаются слабый гололед и наледь на дорогах. Водителей призвали не превышать скорость, избегать резких движений и обгонов.