Дороги Подмосковья ночью убирали почти 900 единиц спецтехники
Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Все праздники в Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог, который в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, чтобы жители и гости региона могли безопасно и комфортно добраться до дома и мест отдыха», — отметил он.
Вечером 3 января в Подмосковье и столице синоптики спрогнозировали сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков.
Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах, не превышать скоростной режим и не выезжать на летней резине.
2 января губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Он подчеркнул, что расчистить дороги нужно как можно скорее. С ночи на 2 января дорожные службы очистили и обработали более 22 тысяч километров дорог. Особое внимание уделяли «вылетным» региональным дорогам, эстакадам и путепроводам, а также проездам по маршрутам общественного транспорта.