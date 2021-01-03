Дороги Подмосковья ночью убирали почти 900 единиц спецтехники

Минувшей ночью дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными материалами и очистили от снега более 8,2 тысячи километров дорог. Для этого в работах участвовали более 880 единиц спецтехники.

Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Все праздники в Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию дорог, который в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, чтобы жители и гости региона могли безопасно и комфортно добраться до дома и мест отдыха», — отметил он.

Вечером 3 января в Подмосковье и столице синоптики спрогнозировали сильный снегопад. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков.

Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах, не превышать скоростной режим и не выезжать на летней резине.

2 января губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Он подчеркнул, что расчистить дороги нужно как можно скорее. С ночи на 2 января дорожные службы очистили и обработали более 22 тысяч километров дорог. Особое внимание уделяли «вылетным» региональным дорогам, эстакадам и путепроводам, а также проездам по маршрутам общественного транспорта.