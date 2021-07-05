Свыше 17 километров дорог отремонтируют до осени в Красногорске

Занимающий два километра участок Ильинского шоссе в Красногорске отремонтировали по проекту президента. А к осени в округе улучшат семь проезжих частей — они протянулись более чем на 17 километров.

Уже обновленный участок занимает территорию от круговой развязки Новорижского шоссе до развязки с Волоколамским. Каждый день от пропускает через себя более 30 тысяч машин.

Дорога служит проездом к станции МЦД-2 Павшино, выездом в сторону Москвы для жителей нескольких микрорайонов.

Отрезок обновили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Улучшат еще 17 километров к осени.

В работах учтут мнения жителей, оставленные ими во время голосования на портале «Добродел». Узнать план ремонта и оценить качество работ можно онлайн там же.