Около 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

Особое внимание уделили вылетным магистралям, территориям перед социально значимыми объектами, подходам к остановкам и маршрутам общественного транспорта.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, снег убирали более тысячи машин и 900 рабочих.

Продолжим контроль над погодно-дорожными условиями, чтобы максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта, пешеходное движение на дорогах Подмосковья Алексей Гержик.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

А 15 февраля в Московской области будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до 19 градусов. Однако возможна гололедица.

В Минтрансе отметили, что выбирать скорость важно с учетом погодных условий. Водителям следует избегать резких действий. Также необходимо заранее сбавить скорость перед пешеходными переходами.