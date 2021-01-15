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    15 января 2021, 10:27

    Около 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около десяти тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье минувшей ночью. Вместе с тем проезжую часть обработали ото льда. Лишь за один день в регионе выпало 20% месячной нормы осадков.

    Особое внимание уделили вылетным магистралям, территориям перед социально значимыми объектами, подходам к остановкам и маршрутам общественного транспорта.

    Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, снег убирали более тысячи машин и 900 рабочих.

    Продолжим контроль над погодно-дорожными условиями, чтобы максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта, пешеходное движение на дорогах Подмосковья

    Алексей Гержик.
    Около 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    А 15 февраля в Московской области будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до 19 градусов. Однако возможна гололедица.

    В Минтрансе отметили, что выбирать скорость важно с учетом погодных условий. Водителям следует избегать резких действий. Также необходимо заранее сбавить скорость перед пешеходными переходами.