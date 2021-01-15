Около 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь
Особое внимание уделили вылетным магистралям, территориям перед социально значимыми объектами, подходам к остановкам и маршрутам общественного транспорта.
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, снег убирали более тысячи машин и 900 рабочих.
Продолжим контроль над погодно-дорожными условиями, чтобы максимально оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта, пешеходное движение на дорогах Подмосковья
А 15 февраля в Московской области будет облачно и без осадков. Температура воздуха опустится до 19 градусов. Однако возможна гололедица.
В Минтрансе отметили, что выбирать скорость важно с учетом погодных условий. Водителям следует избегать резких действий. Также необходимо заранее сбавить скорость перед пешеходными переходами.