Чистые и безопасные. 16 километров дорог обработали от льда в Подмосковье за сутки

В Московской области за минувшие сутки обработали около 16 тысяч километров муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ночью на дороги Подмосковья вывели больше 600 единиц спецтехники. Они обработали мосты, путепроводы, крутые повороты, эстакады, спуски, подъемы, дороги с интенсивным движением.

«За минувшие сутки более 600 единиц техники обработали около 16 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,3 тысячи машин были на ночном дежурстве. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

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Больше всего дорог очистили в Егорьевске, Коломне, Воскресенске, Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве и Шатуре.

5 декабря в Московской области будет облачно, местами возможны снег и дождь. Как прогнозируют синоптики, днем температура воздуха достигнет +2 градуса.