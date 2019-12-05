Чистые и безопасные. 16 километров дорог обработали от льда в Подмосковье за сутки
Ночью на дороги Подмосковья вывели больше 600 единиц спецтехники. Они обработали мосты, путепроводы, крутые повороты, эстакады, спуски, подъемы, дороги с интенсивным движением.
«За минувшие сутки более 600 единиц техники обработали около 16 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,3 тысячи машин были на ночном дежурстве. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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Больше всего дорог очистили в Егорьевске, Коломне, Воскресенске, Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве и Шатуре.
5 декабря в Московской области будет облачно, местами возможны снег и дождь. Как прогнозируют синоптики, днем температура воздуха достигнет +2 градуса.