30 августа 2023, 14:09
Дороги на центральных улицах отремонтировали в деревне Решоткино
В Клину завершился ремонт участка региональной автодороги от трассы А-108 до деревни Введенское. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В региональном Минтрансе заявили, что отремонтированный отрезок проходит также через деревню Решоткино и центральные улицы населенных пунктов — Мира, Заречную и Введенскую.
Благодаря проведенным работам выезд на федеральную трассу и проезд к социальным объектам стал более комфортным и безопасным для жителей округа.
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На данный момент в Клину продолжается обновление дорожного покрытия. До конца сезона дорожники отремонтируют еще три участка региональных автодорог. На муниципальной сети работы уже завершили — специалисты заменили около 20 километров покрытия на 17 дорогах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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Дороги
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