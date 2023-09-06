Подмосковье 06 сентября 2023, 23:38 Дороги на двух улицах в Лобне отремонтируют в рамках нацпроекта Минтранс Подмосковья

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В Лобне начали готовиться к ремонту региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В первую очередь обновят покрытие на улица Железнодорожной и Горького, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожники приготовили спецтехнику, убрали проезжую часть и полосы отвода.

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«После приступят к фрезерованию и укладке нового покрытия, для которого им потребуется свыше 1,6 тысячи тонн асфальтобетонной смеси», — уточнили в ведомстве.

По ремонтируемым участкам трасс можно проехать к Рогачевскому шоссе, ж/д станции, учебным, медицинским и спортивным учреждениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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