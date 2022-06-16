Дороги к СНТ начали ремонтировать в Подмосковье

В Московской области начался ремонт дорог, которые ведут к дачным и садоводческим товариществам. Работы уже подошли к концу на трех дорогах, в целом в Подмосковье планируют отремонтировать 38 подъездов к СНТ.

«Сейчас продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на шести автомобильных дорогах в Люберцах, а завершили укладку на трех дорогах в Шатуре и Люберцах, которые ведут к девяти дачным товариществам, где проживают порядка 3,5 тысяч жителей», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сообщается, что в Шатуре уже удалось отремонтировать дорогу, которая ведет к таким СНТ, как Швейник», «Дружба», «Дружба 2», «Мещера», «Энергия».

Программа ремонта дорог, ведущих к СНТ, стартовала в Московской области еще в 2018 году. За это время удалось провести работы более чем на 300 дорогах, их общая протяженность составляет 335 километров.

Ранее стало известно, что в Серпухове в июле приступят к строительству нового перехода, который проложат через железную дорогу. Он будет выполнен по новым стандартам. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.