Подмосковье 02 февраля 2023, 18:58 Дороги к СНТ «Лазаревка» и деревне Михали отремонтируют в Егорьевске

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Тендер на проектирование и капитальный ремонт двух участков дорог в округе Егорьевск объявили на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона. В состав требуемых работ входит проектирование и капитальный ремонт дорог протяженностью 1,15 километра. Это подъезд к СНТ «Лазаревка» (650 метров) и отрезок в деревне Михали по Фабричной улице (500 метров).

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Завершить работы нужно будет в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что четыре путепровода над железной дорогой откроют к 2024 году в Подмосковье. Их построят в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и поселке Быково.