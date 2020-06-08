Дороги к школам и детсадам Подмосковья отремонтируют. Асфальт заменят на 70 участках
70 участков региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям Подмосковья, отремонтируют в этом году. Они находятся в 28 округах.
«Работы проведут в рамках текущего ремонтного сезона, всего будет уложено более 200 километров нового асфальта», — рассказал министр Алексей Гержик.
Он добавил, что дорожные службы уже отремонтировали улицу Школьную в Волоколамске, которая ведет к гимназии № 1, и участок дороги Авдотьино — Кабаново — Стулово — Пятково, который ведет к школе № 78 в Богородском округе.
Больше всего дорог к образовательным учреждениям отремонтируют в Дмитровском городском округе. Там новый асфальт появится на 12 участках. Среди них участок на дороге Хлебниково — Рогачево. Он ведет к Останкинской школе и образовательному учреждению «Позитив». Ремонт ждет еще ряд улиц в Дмитрове: Внуковскую, она ведет к детскому саду № 83 «Вишенка», Внуковской школе; улицу Семенюка, которая ведет к детским садам № 19 «Пчелка» и № 1 «Ромашка»; улицу Большевистскую и Минина, ведущие к детским садам № 10 «Золотой ключик», № 16 «Солнышко» и Дмитровскому техникуму.
Всего в Подмосковье отремонтируют более 1,7 тысячи участков региональных дорог протяженностью свыше двух тысяч километров. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Закончится ремонт осенью.
Перечень участков ремонта дорог к образовательным учреждениям:
Богородский городской округ:
Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест (15 километров);
город Ногинск, улица Индустриальная (1,4 километра);
Авдотьино — Кабаново — Стулово — Пятково (0,5 километра).
Городской округ Волоколамск:
Волоколамск — Дубосеково (0,9 километра);
Волоколамск, улица Парковая (0,7 километра);
Волоколамск, улица Школьная (0,5 километра);
Волоколамск, улица Фабричная (0,4 километра).
Дмитровский городской округ:
Хлебниково — Рогачево (19 километров);
город Дмитров, улица Внуковская (1,8 километра);
город Дмитров, улица Большевистская (0,5 километра);
город Дмитров, улица Минина и участок кругового движения (0,05 километра);
город Дмитров, улица Семенюка (0,7 километра);
Яхрома — Ильинское (6,5 километра);
Подосинки — Батюшково — Ильинское (5 километров);
Подъезд № 20199 на 90 км Дмитровского шоссе (5,8 километра);
МБК — Плетенево — Буденновец — МБК (6,3 километра);
МБК — Лифаново — Старово — МБК (8,5 километра).
Городской округ Егорьевск:
МБК — Егорьевск — МЕТК (1,8 километра).
Жуковский городской округ:
город Жуковский, ул. Дугина (0,9 километра).
Городской округ Зарайск:
город Зарайск, улица Каменева (0,4 километра).
Городской округ Ивантеевка:
город Ивантеевка, Советский проспект (1,6 километра).
Городской округ Истра:
город Дедовск, улица Гагарина (0,9 километра);
город Истра, улица Ленина (2,4 километра);
город Дедовск, улица Победы (1,4 километра);
город Истра, улица Юбилейная (0,5 километра);
Вельяминово — военный городок (0,2 километра).
Городской округ Кашира:
город Ожерелье, улица Донбасская (1,6 километра);
город Кашира, улица Стрелецкая (1,6 километра).
Городской округ Клин:
город Клин, улица Чайковского (1,4 километра).
Городской округ Красногорск:
Ильинское шоссе — Мечниково — Больница № 62 (2,2 километра);
город Красногорск, улица Кирова (0,8 километра);
город Красногорск, улица Народного Ополчения (1,5 километра);
город Красногорск, улица Речная (2,2 километра).
Городской округ Луховицы:
село Дединово, Дединово — Любичи — Ловцы — Дединово (0,9 километра);
поселок Фруктовая, Врачево — Дединово — Кирпичный завод — Фруктовая (2,4 километра);
поселок Сельхозтехника, Красная Пойма — Двуглинково — Озерицы — Подлипки — Д2 (3,6 километра).
Городской округ Мытищи:
город Мытищи, Олимпийский проспект (1,1 километра).
Городской округ Наро-Фоминск:
город Верея, улица 1-я Советская (1,7 километра).
Одинцовский городской округ:
деревня Татарки, Можайское шоссе (8,7 километра).
Городской округ Озеры:
Бояркино — Мощаницы — Тарбушево (5,9 километра);
Озеры — Кашира — Редькино (1,4 километра).
Городской округ Орехово-Зуево:
Орехово-Зуево — Федорово — Красная Дубрава — Дмихово (1,3 километра);
МБК — Анциферовская — Давыдово (4,6 километра);
город Орехово-Зуево, улица Зеленая (0,4 километра);
город Орехово-Зуево, улица Пролетарская (1,2 километра).
Городской округ Павловский Посад:
ММК — Ликино-Дулево — Рахманово (0,5 километра).
Городской округ Подольск:
город Подольск, улица Большая Серпуховская (3 километра);
город Климовск, улица Школьная (2,2 километра).
Раменский городской округ:
город Раменское, ул. Михалевича (2,7 километра);
город Раменское, Северное шоссе (2,4 километра);
город Раменское, улица Коммунистическая (1,1 километра).
Рузский городской округ:
Васильевская плотина — Волынщино (1,9 километра);
Можайское шоссе — Тучково (3,2 километра);
Суворово — Волоколамск — Руза (4,9 километра).
Городской округ Сергиев Посад:
город Хотьково, улица Горбуновская (1,7 километра).
Городской округ Серебряные Пруды:
Серебряные Пруды — Венев (8 километров).
Городской округ Солнечногорск:
Солнечногорск — Тараканово — Попелково (7,8 километра);
город Солнечногорск, улица Баранова (0,4 километра);
Поварово — станция Поваровка (2,9 километра);
Пикино — Поярково — Мышецкое (4,7 километра);
Зеленоград — Алабушево (3,5 километра).
Городской округ Ступино:
город Ступино, улица Горького (2,3 километра);
Ступино — Городище — Озеры — центральная усадьба «Городище» (1,1 километра);
город Ступино, улица Чайковского (1,5 километра);
город Ступино, улица Пушкина (1,8 километра).
Талдомский городской округ:
р. п. Вербилки, проезд Дмитровский (1,1 километра).
Городской округ Шатура:
город Рошаль, улица Советская (2,3 километра);
Куровское — Шатура — Дмитровский погост — Самойлиха (7,5 километра).
Щелковский городской округ:
город Щелково, переулок 1-й Советский (1,1 километра).