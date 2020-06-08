    08 июня 2020, 19:15

    Дороги к школам и детсадам Подмосковья отремонтируют. Асфальт заменят на 70 участках

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    В Московской области начали ремонтировать дороги. В этом году новый асфальт положат на 70 участках дорог, ведущих к школам, детским садам, колледжам и вузам. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
    Дороги к школам и детсадам Подмосковья отремонтируют. Асфальт заменят на 70 участках | Изображение 1
    Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

    70 участков региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям Подмосковья, отремонтируют в этом году. Они находятся в 28 округах.

    «Работы проведут в рамках текущего ремонтного сезона, всего будет уложено более 200 километров нового асфальта», — рассказал министр Алексей Гержик.

    Он добавил, что дорожные службы уже отремонтировали улицу Школьную в Волоколамске, которая ведет к гимназии № 1, и участок дороги Авдотьино — Кабаново — Стулово — Пятково, который ведет к школе № 78 в Богородском округе.

    Дороги к школам и детсадам Подмосковья отремонтируют. Асфальт заменят на 70 участках | Изображение 2
    Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

    Больше всего дорог к образовательным учреждениям отремонтируют в Дмитровском городском округе. Там новый асфальт появится на 12 участках. Среди них участок на дороге Хлебниково — Рогачево. Он ведет к Останкинской школе и образовательному учреждению «Позитив». Ремонт ждет еще ряд улиц в Дмитрове: Внуковскую, она ведет к детскому саду № 83 «Вишенка», Внуковской школе; улицу Семенюка, которая ведет к детским садам № 19 «Пчелка» и № 1 «Ромашка»; улицу Большевистскую и Минина, ведущие к детским садам № 10 «Золотой ключик», № 16 «Солнышко» и Дмитровскому техникуму.

    Дороги к школам и детсадам Подмосковья отремонтируют. Асфальт заменят на 70 участках | Изображение 3
    Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

    Всего в Подмосковье отремонтируют более 1,7 тысячи участков региональных дорог протяженностью свыше двух тысяч километров. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

    Закончится ремонт осенью.

    Перечень участков ремонта дорог к образовательным учреждениям:

    Богородский городской округ:

    Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест (15 километров);

    город Ногинск, улица Индустриальная (1,4 километра);

    Авдотьино — Кабаново — Стулово — Пятково (0,5 километра).

    Городской округ Волоколамск:

    Волоколамск — Дубосеково (0,9 километра);

    Волоколамск, улица Парковая (0,7 километра);

    Волоколамск, улица Школьная (0,5 километра);

    Волоколамск, улица Фабричная (0,4 километра).

    Дмитровский городской округ:

    Хлебниково — Рогачево (19 километров);

    город Дмитров, улица Внуковская (1,8 километра);

    город Дмитров, улица Большевистская (0,5 километра);

    город Дмитров, улица Минина и участок кругового движения (0,05 километра);

    город Дмитров, улица Семенюка (0,7 километра);

    Яхрома — Ильинское (6,5 километра);

    Подосинки — Батюшково — Ильинское (5 километров);

    Подъезд № 20199 на 90 км Дмитровского шоссе (5,8 километра);

    МБК — Плетенево — Буденновец — МБК (6,3 километра);

    МБК — Лифаново — Старово — МБК (8,5 километра).

    Городской округ Егорьевск:

    МБК — Егорьевск — МЕТК (1,8 километра).

    Жуковский городской округ:

    город Жуковский, ул. Дугина (0,9 километра).

    Городской округ Зарайск:

    город Зарайск, улица Каменева (0,4 километра).

    Городской округ Ивантеевка:

    город Ивантеевка, Советский проспект (1,6 километра).

    Городской округ Истра:

    город Дедовск, улица Гагарина (0,9 километра);

    город Истра, улица Ленина (2,4 километра);

    город Дедовск, улица Победы (1,4 километра);

    город Истра, улица Юбилейная (0,5 километра);

    Вельяминово — военный городок (0,2 километра).

    Городской округ Кашира:

    город Ожерелье, улица Донбасская (1,6 километра);

    город Кашира, улица Стрелецкая (1,6 километра).

    Городской округ Клин:

    город Клин, улица Чайковского (1,4 километра).

    Городской округ Красногорск:

    Ильинское шоссе — Мечниково — Больница № 62 (2,2 километра);

    город Красногорск, улица Кирова (0,8 километра);

    город Красногорск, улица Народного Ополчения (1,5 километра);

    город Красногорск, улица Речная (2,2 километра).

    Городской округ Луховицы:

    село Дединово, Дединово — Любичи — Ловцы — Дединово (0,9 километра);

    поселок Фруктовая, Врачево — Дединово — Кирпичный завод — Фруктовая (2,4 километра);

    поселок Сельхозтехника, Красная Пойма — Двуглинково — Озерицы — Подлипки — Д2 (3,6 километра).

    Городской округ Мытищи:

    город Мытищи, Олимпийский проспект (1,1 километра).

    Городской округ Наро-Фоминск:

    город Верея, улица 1-я Советская (1,7 километра).

    Одинцовский городской округ:

    деревня Татарки, Можайское шоссе (8,7 километра).

    Городской округ Озеры:

    Бояркино — Мощаницы — Тарбушево (5,9 километра);

    Озеры — Кашира — Редькино (1,4 километра).

    Городской округ Орехово-Зуево:

    Орехово-Зуево — Федорово — Красная Дубрава — Дмихово (1,3 километра);

    МБК — Анциферовская — Давыдово (4,6 километра);

    город Орехово-Зуево, улица Зеленая (0,4 километра);

    город Орехово-Зуево, улица Пролетарская (1,2 километра).

    Городской округ Павловский Посад:

    ММК — Ликино-Дулево — Рахманово (0,5 километра).

    Городской округ Подольск:

    город Подольск, улица Большая Серпуховская (3 километра);

    город Климовск, улица Школьная (2,2 километра).

    Раменский городской округ:

    город Раменское, ул. Михалевича (2,7 километра);

    город Раменское, Северное шоссе (2,4 километра);

    город Раменское, улица Коммунистическая (1,1 километра).

    Рузский городской округ:

    Васильевская плотина — Волынщино (1,9 километра);

    Можайское шоссе — Тучково (3,2 километра);

    Суворово — Волоколамск — Руза (4,9 километра).

    Городской округ Сергиев Посад:

    город Хотьково, улица Горбуновская (1,7 километра).

    Городской округ Серебряные Пруды:

    Серебряные Пруды — Венев (8 километров).

    Городской округ Солнечногорск:

    Солнечногорск — Тараканово — Попелково (7,8 километра);

    город Солнечногорск, улица Баранова (0,4 километра);

    Поварово — станция Поваровка (2,9 километра);

    Пикино — Поярково — Мышецкое (4,7 километра);

    Зеленоград — Алабушево (3,5 километра).

    Городской округ Ступино:

    город Ступино, улица Горького (2,3 километра);

    Ступино — Городище — Озеры — центральная усадьба «Городище» (1,1 километра);

    город Ступино, улица Чайковского (1,5 километра);

    город Ступино, улица Пушкина (1,8 километра).

    Талдомский городской округ:

    р. п. Вербилки, проезд Дмитровский (1,1 километра).

    Городской округ Шатура:

    город Рошаль, улица Советская (2,3 километра);

    Куровское — Шатура — Дмитровский погост — Самойлиха (7,5 километра).

    Щелковский городской округ:

    город Щелково, переулок 1-й Советский (1,1 километра).