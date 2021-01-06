Дороги к подмосковным храмам расчистили от снега перед рождественской службой

Дополнительную расчистку дорог, ведущих к храмам Подмосковья, провели в преддверии Рождества. Более тысячи снегоуборщиков расчистили 1,3 тысячи километров, чтобы верующие добрались до праздничной службы без проблем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, в работе задействовали 1,1 тысячи единиц специальной техники и 1,6 тысячи дорожных рабочих. Министр пояснил, что проезжую часть дорог очистили от снега и обработали реагентами. Также расчистили подходы к пешеходным переходам, тротуары, места на остановках общественного транспорта и заездные карманы.

«Дорожники убрали мусор на остановках и в полосе отвода дорог, в порядок привели парковки около храмов», — сказал министр.

Каждый день расчисткой дорог в Московской области занимаются более 1,1 тысячи единиц техники и более одной тысячи рабочих.

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на четверг, 7 января, в Подмосковье ожидается небольшой снег и возможно появление гололедицы. Температура воздуха ночью опустится до -5…-10 градусов. Днем ожидается облачность с небольшим снегом. Температура поднимется до -3...-8 градусов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало автомобилистов и пешеходов быть осторожными в период праздников. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.