Дороги к детским учреждениям Подмосковья станут безопаснее

Комплекс мероприятий для повышения безопасности учащихся и посетителей более 50 детских образовательных учреждений проведут на дорожной сети Подмосковья. Мероприятия пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В планах — ремонт 45 региональных дорог, обустройство новых тротуаров и светофоров. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В этом году мы реализуем комплекс мер у детских образовательных, спортивных и культурно-досуговых учреждений. Дорожные службы отремонтируют 45 участков региональных дорог протяженностью больше 180 километров, установят 100 светофоров и построят порядка 24 километра новых тротуаров. Благодаря комплексной работе подходы и дорожная сеть у более 50 детских учреждений станут комфортнее и безопаснее», — отметил министр.

Наибольший объем работ запланирован в Каширском районе. Там заменят дорожное покрытие на шести дорогах общий длиной более 16 километров, ведущих к школам и детским садам. Кроме того, уже начались работы по замене покрытия на автомобильной дороге «М-6 Каспий — Большое Завалье, которая служит также проездом к Никулинской школе. В черте города предполагается отремонтировать Советский проспект и улицу Гвардейскую. Также будет проведен ремонт в Лобне на улице Ленина, улице Заречной и улице Промышленной.

В 2022 году планируется в целях повышения безопасности у школ построить более 24 километров тротуаров. Работы будут вестись в Шаховской, Клину, Истре, Рузе, Домодедове, Воскресенске, Ленинском и Дмитровском округах. Больше всего тротуаров обустроят в Коломне.

На пешеходных переходах в Балашихе, Дмитрове, Ленинском, Солнечногорске, Егорьевске, Раменском, Чехове, Ступине, Истре установят более 100 новых светофоров.