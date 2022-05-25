Дороги к более чем 20 туристическим объектам Подмосковья станут комфортнее

В Московской области в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют девять дорог регионального значения, которые ведут к туристическим объектам. Добираться к ним станет комфортнее и безопаснее.

Добраться до туристических пространств, расположенных на территории семи городских округов Подмосковья, без каких-либо проблем смогут свыше 700 тысяч жителей и гостей региона. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик пояснил, что при формировании программы ремонта уделили особое внимание подъездам к социально значимым объектам и местам притяжения жителей.

«В рамках этого ремонтного сезона запланировано обновить покрытие на девяти дорогах общей протяженностью порядка 40 километров. По этим дорогам можно проехать к более 20 туристическим местам Подмосковья», — сказал он.

До октября покрытие отремонтируют в Можайском округе на дорогах «Можайское шоссе — станция Бородино» и «Бородино — Колоцкое». Они ведут к Бородинскому полю, где проходило легендарное сражение 1812 года, военным музеям, монастырям, соборам и другим архитектурным сооружениям.

На Волоколамском шоссе в Истре проведут ремонт от СНТ «Гидротехник» до поворота на поселок Первомайский — здесь пролегает дорога к Новому Иерусалиму и Скиту патриарха Никона.

Улицы исторического центра рядом с Коломенским кремлем — Коломенскую и Гранатную тоже отремонтируют. В Серпухове обновят покрытие на протяжении 21-го километра дороги «Серпухов — Данки — Турово», по которой можно проехать к Приокско-Террасному заповеднику.

К «Героям — Панфиловцам» в Волоколамске отремонтируют дорогу «Юрьево — Дубосеково», а в Подольске — участок «М-2 Крым — Боброво», который ведет к мемориальному комплексу «Бутово».

В Одинцове дорожное покрытие заменят на участке «Можайское шоссе — станция Голицыно». По ней в том числе едут к усадьбе Большие Вяземы, которая стала прообразом дома Онегиных в романе Александра Пушкина.

Всего за сезон в Подмосковье отремонтируют более 1,2 тысячи дорог общей протяженностью свыше 1,4 тысячи километров. Адресный перечень опубликован на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.