Подмосковье 05 июля 2023, 14:18 Дороги к 30 медучреждениям отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

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Дороги до 30 медучреждений Подмосковья отремонтируют в этом году. По ним можно будет добраться до больниц, поликлиник, амбулаторий, роддомов и станций медпомощи. Работы проведут в 21 городском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, обеспечение комфортного и безопасного проезда к социальным объектам — важная часть работы ведомства. По словам главы министерства Алексей Гержика, дорожные службы обновят более 80 километров покрытия.

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«На сегодняшний день в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ удобный проезд к больницам и поликлиникам обеспечили в семи округах: Коломне, Ленинском, Мытищах, Подольске, Пущине, Серебряных Прудах и Серпухове», — сказал он.

Так, в Коломне уже привели в порядок улицы Весенняя и Спирина. Они ведут к поликлинике и психдиспансеру. В Ленинском округе работы прошли на участке от поселка Володарского до села Константиново, а в Мытищах обновили покрытие на Олимпийском проспекте вблизи городской больницы.

Кроме того, работы провели в Подольске, Пущине, Серебряных Прудах и Серпухове. Сейчас ремонт продолжается в Озерах, поселке Полуряденки в Коломне и других населенных пунктах.

Узнать, в каких местах проведут ремонт, можно по ссылке.

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