Дороги и улицы после снегопада в Подмосковье коммунальные службы убирали всю ночь
К снегопаду они уже были готовы с вечера четверга. Сотрудники служб прометали и обрабатывали дороги региона. С начала непогоды они очистили и посыпали противогололедными средствами более 12,5 тысячи километров дорог как муниципального, так и регионального значения.
«Ближе к утру большинство округов области справились с последствиями снегопада, например, на улицах Балашихи и Сергиева Посада коммунальщики работали всю ночь, и, как отметили автомобилисты, дороги были очищены оперативно и лучше, чем в крупных городах», — рассказали в пресс-службе администрации Подмосковья.
Более 15 тысяч дворников всю ночь убирали дворы и общественные территории. В помощь им было выведено более 1,4 тысячи единиц техники.
С 4 на 5 февраля в Московской области выпало много снега, температура опустилась до -17 °С. С пятницы в регионе существенно похолодало. В начале следующей недели жителей ожидают тридцатиградусные морозы.