Дороги и улицы после снегопада в Подмосковье коммунальные службы убирали всю ночь

Для ликвидации последствий сильного снегопада в Московской области было выведено около трех тысяч единих спецтехники. Дорожные и коммунальные службы области работали в усиленном режиме всю ночь.

К снегопаду они уже были готовы с вечера четверга. Сотрудники служб прометали и обрабатывали дороги региона. С начала непогоды они очистили и посыпали противогололедными средствами более 12,5 тысячи километров дорог как муниципального, так и регионального значения.

«Ближе к утру большинство округов области справились с последствиями снегопада, например, на улицах Балашихи и Сергиева Посада коммунальщики работали всю ночь, и, как отметили автомобилисты, дороги были очищены оперативно и лучше, чем в крупных городах», — рассказали в пресс-службе администрации Подмосковья.

Более 15 тысяч дворников всю ночь убирали дворы и общественные территории. В помощь им было выведено более 1,4 тысячи единиц техники.

С 4 на 5 февраля в Московской области выпало много снега, температура опустилась до -17 °С. С пятницы в регионе существенно похолодало. В начале следующей недели жителей ожидают тридцатиградусные морозы.