Подмосковье 01 августа 2023, 11:45 Дороги и парковку отремонтировали во дворе на улице Крупской в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Дорожный ремонт закончили во дворе домов № 22 и № 24 на улице Крупской в Лобне. Специалисты заменили асфальт на проездах и парковке.

Асфальтовое покрытие обновили по программе благоустройства. Также рабочие заменили бордюрный камень. Кроме того, новый асфальт положили во дворах домов в Научном городе, на улицах Чехова, Маяковского и Булычева в Лобне.

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Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. Ранее 169 тысяч жителей региона прошли опрос и рассказали, какие перемены заметили в своем городе. Они отметили позитивные перемены в части ремонта дорог и благоустройства.

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