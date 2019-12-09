Конец декабря близко, а это значит, что совсем скоро в Московской области откроют обещанные развязки. Какие дороги порадуют жителей региона, расскажет «360».

Среди сданных дорог Зенинское шоссе в Люберцах, улица 43-й Армии в Подольске и подъезды к мосту через Клязьму в Щелкове.

«До конца года наши дорожники ведут большую работу. И я не сомневаюсь, что в Подольске улицу 43-й Армии мы откроем в последней декаде декабря. По Щелковскому мосту, движение по которому открыто, закончатся все мероприятия, связанные с подъездами. Ну, и Зенинское шоссе в Люберцах. Тоже был наказ жителей, также будет запущено до конца года», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Мост в Щелкове. Источник фото: телеканал «360»

Каждую дорогу можно назвать важнейшей для жителей Московской области. Открытие моста в Щелкове состоялось 28 ноября. Сейчас остались мелкие штрихи. Задача переправы — избавить муниципалитет от пробок. При этом открытие моста — только начало преображения Щелкова. В будущем продлят дорогу по Заречной улице в направлении Фряновского шоссе.

Реконструкция Зенинского шоссе. Источник фото: телеканал «360»

Продолжается реконструкция Зенинского шоссе на участке с 1,9 по 3,2 километра. Дорога является важнейшей транспортной артерией и связывает Люберцы с Москвой. Сейчас на трассе обустраивают дороги для пешеходов, устанавливают фонари. В будущем пропускная способность дороги составит 40 тысяч машин в сутки с расчетной скоростью 70 километров в час.

Улица 43-й Армии. Источник фото: телеканал «360»

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Улица 43-й Армии в Подольске совсем скоро получит продолжение. Рабочие почти закончили строительство участка региональной дороги до перекрестка с круговым движением на улице Кирова. Дорога существенно облегчит жизнь 70 тысяч жителей микрорайона — сократить время в пути, к тому же больше не придется ехать в объезд. Строят участок по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».