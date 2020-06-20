Дороги без ям и проблем. Чехов вышел на борьбу с аварийными участками

Глубокие ямы на дорогах начали латать в подмосковном Чехове. Пока что в плане состояния дорог, количества ям во дворах и чистоте город находится в красной зоне, но власти обещают вскоре все изменить.

Специалисты уже приступили к устранению глубоких ям на дорогах. Сначала выбоины оцифровываются, а потом на место отправляют бригаду. Дорожники устраняют такую проблему за несколько часов. На борьбу с аварийными участками дается не больше суток.

К концу 2020 года планируется отремонтировать 26 дорог.

«Я думаю, что ситуация будет кардинально исправлена в ближайшие дни. И в этом году (мы сейчас находимся в самой активной фазе ремонтного сезона), по его окончании мы увидим, что у городского округа Чехов отремонтировано 26 дорог — это 7,4 тысячи квадратных метров. И жители это дело реально увидят и оценят», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, в Чехове благоустраивают дворы. Там тоже заделывают ямы. Правда, пока что у местных жителей остаются вопросы к работе.

«Отремонтировали часть дорожки, от дома в сторону дороги. И от тротуара, который плиткой выложен. А посередине осталась яма и выбоина. Когда дождь — громадная лужа и грязь», — рассказала жительница Чехова Елена Белова.

Чехов залатывает все выбоины на дорогах и во дворах

Свои жалобы горожане оставляют на портале «Добродел». Все заявки обрабатываются, особое внимание уделяется повторным обращениям. Теперь правительство Московской области интересуется у местных жителей, качественно ли выполнена работа.

«После того как та или иная проблема решена, очень важно выходить на прямой контакт с жителями. Во-первых, фиксировать то, что мы это сделали. И просить, обращаться к жителям в любое удобное для них время, чтобы они все-таки подтвердили, что да, то обращение, которое было, и та проблема, которая обозначена, она решена», — заявил вице-губернатор Московской области Александр Чупраков.

Кроме того, в Чехове вышли на маршруты новые автобусы ЛиАЗ. На Ликинском заводе разработали эксклюзивную модель, способную работать на городских и пригородных направлениях. ТС стартуют с вокзала, где расположены сразу две станции — автобусная и железнодорожная.

Новые автобусы ЛиАЗ запустили с вокзала

В ближайшее время планируется модернизировать автовокзал в Чехове. Проект благоустройства находится на стадии согласования. На месте предлагается сделать канализированные проезды.

В ближайшую неделю местные власти намерены покинуть красную зону и перейти в зеленую. Об этом заявил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов. По его словам, все механизмы им понятны.