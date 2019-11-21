«Дорога жизни». Концерт для ветеранов-блокадников прошел в Балашихе

Концерт для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда «Дорога жизни» провели в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе. Мероприятие посвятили 78-й годовщине открытия «дороги жизни» — единственной транспортной артерии, которая связывала город со страной.

«Дорога жизни» начала действовать в Ленинграде 22 ноября 1941 года. По ней в город доставляли продовольствие и по ней же — эвакуировали жителей.

«Мы организовали это мероприятие для ветеранов и тех детей войны, которые живут в нашем городе. Около 30 человек, переживших войну, пришли на этот концерт», — сказала заместитель начальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

С творческими номерами выступили коллективы культурно-досугового центра «Подмосковные вечера», среди которых ансамбль эстрадной песни «Планета детства», группа народного танца «Барыня» и хор академического пения.

«Как приятно видеть полный зал, вы знаете, как много значит для нас, ленинградцев, „Дорога жизни“. Ведь остались только дети блокадного Ленинграда, уже защитников практически нет. Но „Дорога жизни“ буквально вмерзла в сердце каждого, из памяти ее не вынуть, она на всю жизнь осталась у нас. Это для нас песня, легенда, знамя, уже 78 лет прошло и по всей России надо отмечать это событие», — отметила председатель Балашихинской районной общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда Галина Клюкина.

«Дорога жизни» — единственная автомобильная дорога, проложенная через Ладожское озеро. Во времена Великой Отечественной войны она связывала осажденный Ленинград со страной.