Дорога в деревне Алферово станет круглогодичной по просьбам жителей

Для того, чтобы содержать и обслуживать автомобильную грунтовую дорогу, из собственности Подмосковья в собственность Чехова передали земельный участок общей площадью более трех гектаров. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Там отметили, что к ним обратились жители деревни Алферово с просьбой узаконить существующую дорогу и устранить наложение границ земельных участков. Дорога существует уже больше десяти лет, деревня проходит активное развитие, там строятся новые дома и ремонтируются старые. Однако к некоторым домам нет круглогодичного подъезда, это касается в том числе и экстренных служб.

«Для решения вопроса по обеспечению круглогодичного и беспрепятственного подъезда к домам и земельным участкам Минимуществом передано более 3 гектаров в собственность муниципалитета», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как отметил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов, вопрос обеспечения транспортной доступности деревень Ишино и Алферово — проблема исключительной важности. Теперь появилась законная возможность содержать и ремонтировать автомобильную дорогу, которая является единственным подъездом ко многим жилым домам деревни Алферово.

«Все эти годы мы поддерживали дорогу в приемлемом состоянии, подсыпали, чистили за свой счет, а когда участок перешел в частную собственность, конечно же, переживали. В свою очередь благодарим администрацию и Минимущество за конкретные действия, позволившие, наконец, приступить к разрешению проблемы», — поделился житель деревни Валерий Лазарев.

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