Дорога из желтого кирпича появится на набережной Купелинки. «Волшебный» дизайн выбрали жители Видного
Получить «сказочную» дорогу, вымощенную желтым кирпичом, жителям города Видное помог проект инициативного бюджетирования.
Жительница микрорайона Купелинка Елена Шантар в 2019 году предложила сделать на набережной амфитеатр. Она убедительно обосновала необходимость появления такого объекта на территории, где уже проживает около шести тысяч человек.
Стоимость проекта на «выходе» составит 15 миллионов рублей, плюс 3 миллиона рублей инициативного бюджетирования. По закону, 10% на реализацию проекта в рамках инициативного бюджетирования должны дать жители. Решением общего собрания жителей управляющая компания «ПИК-Комфорт» из доходов за аренду общего имущества внесла 300 тысяч рублей.
Собственница квартиры в микрорайоне Купелинка Елена Аксенова уверена, что за подобным форматом — будущее благоустройства. Она лично участвовала в работах по благоустройству.
Глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль отметил, что обустройство набережной — только первый этап благоустройства. «Предусмотрено расширение пешеходной дорожки с удобными спусками к реке, создание зон отдыха для детей и — очень актуальный вопрос — места для выгула собак. На втором этапе будет построен амфитеатр», — рассказал Валерий Венцаль.
Местный житель Алексей Владимиров заметил, что микрорайон Купелинка построен в очень живописном месте, и обидно, что у жителей было мало возможностей пользоваться преимуществами этого расположения, спуски к реке были неудобные, а дорожки узкие.
«С коляской вообще невозможно было пройти, — подчеркнул Алексей Владимиров. — Мы с супругой поддержали предложение о вложении средств в благоустройство территории. Приятно, что можно реально влиять на ситуацию в том месте, в котором живешь».
По данным Министерства благоустройства Московской области, всего в 2019 году будет благоустроено 50 общественных пространств. В программу вошли девять площадей (в том числе у кинотеатра «Искра» в Видном), шесть набережных, четыре исторических города (Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дубна) и 31 зона отдыха.