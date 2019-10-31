Дорога из желтого кирпича появится на набережной Купелинки. «Волшебный» дизайн выбрали жители Видного

Необычное благоустройство набережной реки Купелинка выбрали себе жители Видного. Они захотели, чтобы у них появилась дорога из желтого кирпича — как в стране Оз, придуманной американцем Лайменом Фрэнком Баумом, или в «Волшебнике изумрудного города» Александра Волкова.

Получить «сказочную» дорогу, вымощенную желтым кирпичом, жителям города Видное помог проект инициативного бюджетирования.

Жительница микрорайона Купелинка Елена Шантар в 2019 году предложила сделать на набережной амфитеатр. Она убедительно обосновала необходимость появления такого объекта на территории, где уже проживает около шести тысяч человек.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Стоимость проекта на «выходе» составит 15 миллионов рублей, плюс 3 миллиона рублей инициативного бюджетирования. По закону, 10% на реализацию проекта в рамках инициативного бюджетирования должны дать жители. Решением общего собрания жителей управляющая компания «ПИК-Комфорт» из доходов за аренду общего имущества внесла 300 тысяч рублей.

Собственница квартиры в микрорайоне Купелинка Елена Аксенова уверена, что за подобным форматом — будущее благоустройства. Она лично участвовала в работах по благоустройству.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль отметил, что обустройство набережной — только первый этап благоустройства. «Предусмотрено расширение пешеходной дорожки с удобными спусками к реке, создание зон отдыха для детей и — очень актуальный вопрос — места для выгула собак. На втором этапе будет построен амфитеатр», — рассказал Валерий Венцаль.

Местный житель Алексей Владимиров заметил, что микрорайон Купелинка построен в очень живописном месте, и обидно, что у жителей было мало возможностей пользоваться преимуществами этого расположения, спуски к реке были неудобные, а дорожки узкие.

«С коляской вообще невозможно было пройти, — подчеркнул Алексей Владимиров. — Мы с супругой поддержали предложение о вложении средств в благоустройство территории. Приятно, что можно реально влиять на ситуацию в том месте, в котором живешь».

По данным Министерства благоустройства Московской области, всего в 2019 году будет благоустроено 50 общественных пространств. В программу вошли девять площадей (в том числе у кинотеатра «Искра» в Видном), шесть набережных, четыре исторических города (Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дубна) и 31 зона отдыха.