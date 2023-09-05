Подмосковье 05 сентября 2023, 12:03 Дополнительный период сдачи ГИА начался в Подмосковье Министерство образования Московской области

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Дополнительный период ГИА стартовал в Московской области 4 сентября. Он предназначен для обучающихся, которые по уважительной причине не явились на итоговую аттестацию, а также для школьников, получивших неудовлетворительные результаты.

В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что одиннадцатиклассники будут сдавать русский язык 6 сентября, математику базового уровня — 12 сентября. Резервные дни назначены на 19 число.

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Даты проведения ГИА для девятых классов определили следующим образом: математика — 4 сентября, русский язык — 7 сентября, история, биология, физика, география — 12 сентября, обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, иностранные языки — 19 сентября.

Отмечается, что на ГИА-11 заявлен 491 человек, на ГИА-9 — 1,4 тысячи ребят.

«За ходом проведения экзаменов будут наблюдать 107 общественных наблюдателей в пунктах проведения экзамена, 12 онлайн-наблюдателей — в СИЦ», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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