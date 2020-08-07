«Сбоев и нарушений нет». Дополнительный период ЕГЭ завершится в Подмосковье 8 августа

Дополнительный период ЕГЭ завершится в Подмосковье 8 августа. Накануне прошли экзамены по химии, физике, обществознанию, математике и иностранным языкам.

Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, сдача ЕГЭ прошла в штатном режиме.

На момент окончания экзаменов сбоев и нарушений не зафиксировано Ирина Каклюгина.

Для тестирований задействовали 11 площадок. И на каждой из них предусмотрели все меры безопасности, подчеркнула Ирина Каклюгина.

За ходом проведения экзаменов следили 17 общественных наблюдателей и представитель Российского союза молодежи Ирина Каклюгина.

А результаты всех экзаменов выпускники узнают не позднее 17 августа.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

Областные вузы откроют свыше 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме в этом году. Большинство получат программисты и педагоги.