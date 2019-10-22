Дополнительный офис МосОблЕИРЦ открылся в Солнечногорске. Об этом попросили жители

Дополнительный офис МосОблЕИРЦ открылся по многочисленным просьбам жителей в Солнечногорске по адресу: улица Рабочая, дом № 11. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Начальник территориального управления «Солнечногорск» Алексей Гонтовой рассказал, что практически каждый месяц в МосОблЕИРЦ на обслуживание приходят новые лицевые счета. Чтобы избежать очередей и сделать обслуживание жителей более комфортным и оперативным, и был открыт этот филиал.

«Все наши офисы придерживаются единого стандарта обслуживания. Это означает, что человек в дополнительном офисе может получить абсолютно такие же услуги, что и в центральном офисе управления единого информационного расчетного центра», — сделал акцент Алексей Гонтовой.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Новый офис рассчитан на обслуживание около 24,7 тысячи человек в год. Сейчас в отделении работает один сотрудник, но в ближайшее время штат увеличат до трех человек.

В допофисе МосОблЕИРЦ клиенты могут оплатить счета, заключить договор энергоснабжения, передать показания приборов учета, получить копии платежных документов, проконсультироваться по вопросам расчетов за электроэнергию, взноса на капитальный ремонт и услуги обращения с твердыми коммунальными отходами, оформить услугу по замене, поверке приборов учета электроэнергии и водоснабжения, подать заявку на проведение электромонтажных и сантехнических работ.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Местная жительница Галина Хорнова рассказала, что ранее несколько раз ходила в основной офис передавать данные по своей квартире — и несколько раз столкнулась с очередями.

«Открытие отделения должно решить эту проблему. Для меня лично это очень удобно — я живу рядом, и мне не придется далеко ходить. Приятно, что о людях думают», — поделилась Галина Хорнова.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Дополнительный офис МосОблЕИРЦ в доме № 11 по улице Рабочей в Солнечногорске работает с понедельника по четверг с 8:00 до 19:00, а в пятницу с 8:00 до 17:00.

МосОблЕИРЦ также планирует открывать дополнительные офисы в отдаленных поселениях муниципалитета. В ближайшее время открытие допотделений запланировано в Андреевке, Ржавках, Луневе и Кривцове. Уже работают дополнительные офисы в Поварове, Смирновке и военном городке Тимоново.