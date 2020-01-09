Дополнительный офис МФЦ открылся в Тучкове. Теперь получить госуслуги станет проще

В поселке Тучково Рузского городского округа открылся дополнительный офис МФЦ. Он начал работу в доме № 1 по улице Кирова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Ранее дополнительный офис МФЦ «Мои документы» в Тучкове находился на 1-м этаже жилого многоквартирного дома по улице Лебеденко. Помещение было маленьким, стандартам не соответствовало. Администрация Рузского городского округа нашла новое помещение, отремонтировала его, обеспечила мебелью и техникой.

Теперь допофис МФЦ располагается на площади в 375 м², что позволило значительно расширить зону ожидания для заявителей, разместить гостевые компьютеры с доступом к порталам ЕПГУ и РПГУ, удобно расположить детский уголок и увеличить количество окон приема до шести, что значительно снижает нагрузку на одно окно и уменьшает время ожидания в очереди.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко отметил, что многофункциональные центры «Мои документы» вошли в ежедневную практику обращений за государственными и региональными услугами жителей муниципалитета. По словам Николая Пархоменко, администрация округа делает все, чтобы эти обращения были максимально комфортными.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

«В новом дополнительном офисе МФЦ поселка Тучково все соответствует требованиям регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области. Я очень надеюсь, что теперь процесс получения государственных и муниципальных услуг в Тучкове станет проще и доступнее, сроки оказания услуг — короче», — сделал акцент глава Рузского округа.

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Пенсионерка Марина Рыжакова пожаловалась, что раньше в МФЦ было даже некуда присесть, чтобы дождаться своей очереди — из-за тесноты и большого количества людей свободных мест на немногочисленных скамейках никогда не было. Кроме того, табло с номерами очередей было плохо видно с мест ожидания, а голос еле слышно из-за шума. Марина Рыжакова вспомнила, что один раз простояла в очереди 20 минут, чтобы узнать о том, что за нужной ей услугой она должна пройти в помещение с другой стороны дома, где пенсионерке пришлось выстоять еще одну очередь к гостевым компьютерам.

«А сейчас в новом офисе просто красота: светло, уютно, окон больше. И гостевые компьютеры тут же стоят. Когда я пришла, очереди никакой нет. Кресла удобные, ребятишки играют в отдельном уголке. Спасибо администрации, что заботится о нас!» — поблагодарила Марина Рыжакова.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Жительница деревни Нестерово Ирина Касаткина — молодая мама. «Дополнительный офис МФЦ „Мои документы“ у нас в деревне есть, но работает он только по определенным дням и ограниченное количество времени. Мне гораздо удобнее за государственными и региональными услугами обращаться в Тучково, где офис работает каждый рабочий день. Приятно была удивлена, как изменились условия. После переезда на улицу Кирова площадь МФЦ значительно расширилась. И мебель удобная, и зона для ребятишек появилась, чтобы они не капризничали, пока мамы ждут своей очереди. Да и очереди, кстати, практически нет. Все быстро, слаженно», — сказала Ирина Касаткина.

Московская область является пилотом по внедрению новой концепции деятельности МФЦ 2.0. Ежегодно в офисы «Мои документы» обращаются 22 миллиона граждан. Региональная сеть МФЦ насчитывает 126 офисов, 252 территориально обособленных структурных подразделения, что суммарно составляет 2003 окна приема заявителей. За последние 7 лет количество оказываемых услуг увеличилось с 24 до 326, из них 260 можно получить по экстерриториальному признаку.