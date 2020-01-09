Дополнительный офис МФЦ открылся в Тучкове. Теперь получить госуслуги станет проще
Ранее дополнительный офис МФЦ «Мои документы» в Тучкове находился на 1-м этаже жилого многоквартирного дома по улице Лебеденко. Помещение было маленьким, стандартам не соответствовало. Администрация Рузского городского округа нашла новое помещение, отремонтировала его, обеспечила мебелью и техникой.
Теперь допофис МФЦ располагается на площади в 375 м², что позволило значительно расширить зону ожидания для заявителей, разместить гостевые компьютеры с доступом к порталам ЕПГУ и РПГУ, удобно расположить детский уголок и увеличить количество окон приема до шести, что значительно снижает нагрузку на одно окно и уменьшает время ожидания в очереди.
Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко отметил, что многофункциональные центры «Мои документы» вошли в ежедневную практику обращений за государственными и региональными услугами жителей муниципалитета. По словам Николая Пархоменко, администрация округа делает все, чтобы эти обращения были максимально комфортными.
«В новом дополнительном офисе МФЦ поселка Тучково все соответствует требованиям регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области. Я очень надеюсь, что теперь процесс получения государственных и муниципальных услуг в Тучкове станет проще и доступнее, сроки оказания услуг — короче», — сделал акцент глава Рузского округа.
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Пенсионерка Марина Рыжакова пожаловалась, что раньше в МФЦ было даже некуда присесть, чтобы дождаться своей очереди — из-за тесноты и большого количества людей свободных мест на немногочисленных скамейках никогда не было. Кроме того, табло с номерами очередей было плохо видно с мест ожидания, а голос еле слышно из-за шума. Марина Рыжакова вспомнила, что один раз простояла в очереди 20 минут, чтобы узнать о том, что за нужной ей услугой она должна пройти в помещение с другой стороны дома, где пенсионерке пришлось выстоять еще одну очередь к гостевым компьютерам.
«А сейчас в новом офисе просто красота: светло, уютно, окон больше. И гостевые компьютеры тут же стоят. Когда я пришла, очереди никакой нет. Кресла удобные, ребятишки играют в отдельном уголке. Спасибо администрации, что заботится о нас!» — поблагодарила Марина Рыжакова.
Жительница деревни Нестерово Ирина Касаткина — молодая мама. «Дополнительный офис МФЦ „Мои документы“ у нас в деревне есть, но работает он только по определенным дням и ограниченное количество времени. Мне гораздо удобнее за государственными и региональными услугами обращаться в Тучково, где офис работает каждый рабочий день. Приятно была удивлена, как изменились условия. После переезда на улицу Кирова площадь МФЦ значительно расширилась. И мебель удобная, и зона для ребятишек появилась, чтобы они не капризничали, пока мамы ждут своей очереди. Да и очереди, кстати, практически нет. Все быстро, слаженно», — сказала Ирина Касаткина.
Московская область является пилотом по внедрению новой концепции деятельности МФЦ 2.0. Ежегодно в офисы «Мои документы» обращаются 22 миллиона граждан. Региональная сеть МФЦ насчитывает 126 офисов, 252 территориально обособленных структурных подразделения, что суммарно составляет 2003 окна приема заявителей. За последние 7 лет количество оказываемых услуг увеличилось с 24 до 326, из них 260 можно получить по экстерриториальному признаку.