Дополнительный набор учеников в ДШИ Подмосковья откроют 20 августа

Основной набор в детские школы искусств Подмосковья закончился, но впереди — дополнительный. Он начнется 20 августа и продлится до 30 сентября.

Как отметили в Минкультуры Подмосковья, во время основного набора приняли более 27 тысяч заявок.

Записать ребенка в детскую школу искусств и изучить все программы можно в один клик на портале госуслуг Подмосковья Минкультуры Подмосковья.

В сфере культуры Подмосковья 188 центров дополнительного образования. Более 95 тысяч детей учатся играть на музыкальных инструментах, осваивают вокальное мастерство, живопись или хореографию.

Министр культуры региона Елена Харламова рассказала, что с 2019 года инструментами полностью оснастили 68 детских школ искусств. На это выделили 734,6 миллиона рублей.

В этом году еще 33 школы полностью оснастят новыми инструментами. Таким образом, уже на конец 2021-го будет оснащена 101 ДШИ — более половины всех школ Подмосковья Елена Харламова.

А к концу 2025 года, по ее словам, новые инструменты появятся во всех детских школах искусств Подмосковья.

«При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева идут капитальный ремонт детских школ и оснащение музыкальными инструментами», — добавила Харламова.

Она уточнила, что в области действует две программы, которые помогают оснастить детские школы искусств инструментами: федеральная и региональная.