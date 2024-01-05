05 января 2024, 18:37
Дополнительный котел запустят в Солнечногорске для обогрева Выстрела
Глава Солнечногорска Константин Михальков продолжает держать на личном контроле ситуацию с теплом и энергией в городском округе. В 19:00 запустят дополнительный котел для обогрева жителей микрорайона Выстрел.
Он сообщил, что особое внимание продолжают уделять микрорайону Выстрел, где складывается непростая ситуация. Михальков отметил, что температура выхода с котельной уже заметно подросла, а бригады продолжают работы в круглосуточном режиме.
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Сегодня ход работ по запуску четвертого котла на ведомственной котельной Минобороны проверил министр энергетики Александр Самарин.
«Уже несколько дней стоят морозы. Температура ниже обычной, как она у нас бывает на 17 градусов. Поэтому мы мониторим обращения в дежурно-диспетчерскую службу, социальные сети и обращения граждан», — рассказал министр энергетики Александр Самарин.
Он добавил, что сегодня побывал с рабочим визитом в мирокрайоне Выстрел. Здесь фиксируется заниженная температура на котельной, которая пока принадлежит Минобороны. Специалисты внимательно разобрали те мероприятия, которые надо провести, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах.
«Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. Сделаем все возможное, чтобы жители почувствовали тепло», — сообщил Александр Самарин.
Кроме того, сейчас правительство Московской области, «Россети» и «Мособлэнерго» продолжают работать в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить возникшие перебои с электроэнергией, связанные с перегрузками.
Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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