Подмосковье 05 января 2024, 18:37 Дополнительный котел запустят в Солнечногорске для обогрева Выстрела Пресс-служба губернатора Московской области

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Глава Солнечногорска Константин Михальков продолжает держать на личном контроле ситуацию с теплом и энергией в городском округе. В 19:00 запустят дополнительный котел для обогрева жителей микрорайона Выстрел.

Он сообщил, что особое внимание продолжают уделять микрорайону Выстрел, где складывается непростая ситуация. Михальков отметил, что температура выхода с котельной уже заметно подросла, а бригады продолжают работы в круглосуточном режиме.

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Сегодня ход работ по запуску четвертого котла на ведомственной котельной Минобороны проверил министр энергетики Александр Самарин.

«Уже несколько дней стоят морозы. Температура ниже обычной, как она у нас бывает на 17 градусов. Поэтому мы мониторим обращения в дежурно-диспетчерскую службу, социальные сети и обращения граждан», — рассказал министр энергетики Александр Самарин.

Пресс-служба губернатора Московской области

Он добавил, что сегодня побывал с рабочим визитом в мирокрайоне Выстрел. Здесь фиксируется заниженная температура на котельной, которая пока принадлежит Минобороны. Специалисты внимательно разобрали те мероприятия, которые надо провести, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах.

«Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. Сделаем все возможное, чтобы жители почувствовали тепло», — сообщил Александр Самарин.

Кроме того, сейчас правительство Московской области, «Россети» и «Мособлэнерго» продолжают работать в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить возникшие перебои с электроэнергией, связанные с перегрузками.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

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