Подмосковье 15 марта 2023, 12:35 Дополнительный этаж построят в гостинице на Нагорном шоссе в Химках

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В гостинице «Парадайз» на Нагорном шоссе в Химках появится дополнительный этаж. Разрешение на строительство выдало Министерство жилполитики Московской области. После реконструкции здесь появится 20 новых рабочих мест.

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В расширение здания будет инвестировано 158 миллионов рублей. Застройщиком выступает ООО «СТЕК И ТАКО».

В гостинице уточнили, что реконструкция необходима в связи с растущим числом гостей. Третий этаж будет занимать площадь около 800 квадратных метров. В здании появятся 14 дополнительных одноместных и двухместных номеров.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области, добавили в пресс-службе.

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