Подмосковье 13 декабря 2023, 12:49 Дополнительный автобусный маршрут до метро запустили по микрорайону Сакраменто в Балашихе Unsplash

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Дополнительную схему движения запустили на маршруте № 337 «Балашиха-3 — метро „Партизанская“ по просьбам жителей. Теперь автобус заезжает в микрорайон Сакраменто

Минтранс МО

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что жители микрорайона Сакраменто теперь смогут без пересадок доезжать до станции метро «Партизанская». На схеме движения работает один автобус, совершающий по 10 рейсов в день. Первый отправляется в 6:00, а последний — в 19:30.

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Жители микрорайона также могут уехать в Москву на маршруте № 473к, который следует до станции метро «Новогиреево».