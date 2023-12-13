13 декабря 2023, 12:49
Дополнительный автобусный маршрут до метро запустили по микрорайону Сакраменто в Балашихе
Дополнительную схему движения запустили на маршруте № 337 «Балашиха-3 — метро „Партизанская“ по просьбам жителей. Теперь автобус заезжает в микрорайон Сакраменто
Минтранс МО
В Минтрансе Подмосковья рассказали, что жители микрорайона Сакраменто теперь смогут без пересадок доезжать до станции метро «Партизанская». На схеме движения работает один автобус, совершающий по 10 рейсов в день. Первый отправляется в 6:00, а последний — в 19:30.
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Жители микрорайона также могут уехать в Москву на маршруте № 473к, который следует до станции метро «Новогиреево».
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Балашиха
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