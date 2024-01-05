Подмосковье 05 января 2024, 13:21 Дополнительный автобус для доставки жителей до пункта обогрева запустили в Подольске Unsplash

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Дополнительный маршрут автобуса организовали в Подольске. Он доставит оставшихся без тепла граждан до ДК «Машиностроитель» от дома культуры имени 1 Мая. Транспорт будет ходить ежечасно.

Первый автобус отправится уже в ближайшие 30 минут. Номер транспортного средства — С357РР. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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«Кроме этого, начинает свою работу второй пункт обогрева. Он расположен в гимназии имени Подольских курсантов по ул. Революции, 2», — указал Григорий Артамонов.

В настоящее время работы на котельной ЗАО «КСПЗ» продолжаются.

Утечки на подольской теплотрассе обнаружили минувшим вечером. Пострадавший участок находится на территории режимного завода, что сказалось на сроках устранения проблем. На время ремонта для жителей открыли пункты обогрева на базе домов культуры.

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