Дополнительные земельные участки для инвесторов подберут в Серпухове

В Серпухове прошла рабочая поездка под руководством заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой. Обсуждались насущные вопросы, такие как использование недвижимости в хозяйственном обороте, предоставление земли инвесторам, помощь в оформлении самовольно занятых территорий.

«В рамках исполнения поручений губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Подмосковье не должно быть брошенных объектов, содержание которых не осуществляется. К сожалению, такой объект мы обнаружили в Серпухове, он не используется, но состояние его удовлетворительное. И сейчас основная наша задача — в совместном ключе с федеральным имуществом проработать этот вопрос, решив, соответственно, дальнейшую судьбу объекта», — сказала Анна Кротова.

Как отметили во время встречи, Серпухов на сегодняшний день является успешным и активно развивающимся округом. Власти собираются найти новые земли для того, чтобы на них можно было развивать производство. В Серпухове расширяют сельское хозяйство, собираются создать множество новых парков и скверов, благоустроить уже имеющиеся объекты. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Во время поездки жители обращались к властям с самыми разными вопросами. Например, о том, получится ли расширить сельскохозяйственное предприятие «Дашковка». Предприятие достаточно большое, у него значительное поголовье скота, оно производит много овощей. На расширение нужно порядка 100 гектаров. Такие земли действительно имеются, сейчас они в федеральной собственности.

Анна Кротова добавила, что были обследованы земельные участки в целях выявления нарушений. Чаще всего встречается самовольное занятие территорий. В некоторых ситуациях люди идут на это, даже не зная, что при этом нарушают закон. Однако ситуацию все равно надо исправлять. Можно освободить участок — или перераспределить его.

Например, один из замеченных участков имеет вид разрешенного использования только «для индивидуального жилищного строительства». На нем действительно построен дом, но еще 200 квадратных метров занято без оформления. Такие действия и называются самозахватом земли. Теперь с собственником будут работать специалисты, которые объяснят, как устранить нарушение.