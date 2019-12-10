Дополнительные валидаторы установили на станции МЦД «Опалиха». Это сократит очереди на платформу

Семь дополнительных валидаторов установили на станции МЦД-2 «Опалиха» ночью. К утру их уже ввели в работу. В понедельник, 9 декабря, нехватка турникетов стала причиной длинных очередей на платформу.

В совершенствовании своего сервиса АО «Центральная ППК» руководствуется, прежде всего, предложениями и отзывами пассажиров. Проанализировав итоги работы в понедельник в утренний час пик, для удобства пассажиров руководство компании приняло решение увеличить количество валидаторов на станции «Опалиха».

Пассажиры смогут оформить абонементы ЦППК на станциях МЦД-2 Пенягино и Волоколамская с 9 декабря Подробнее

Таким образом, у пассажиров появится возможность сократить время прохода на посадку. И вместе с тем, данное решение позволит избежать образования большой очереди перед турникетами.

Всего с момента запуска МЦД станцией «Опалиха» воспользовались более 134 тысяч человек.

На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит, как в метро, — 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк — Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская — Остафьево. За пределами этих станций начинается зона «Пригород» разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.