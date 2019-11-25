Дополнительные вагоны избавили МЦД-2 от скопления пассажиров

Увеличение числа вагонов в поездах помогло справиться со скоплением пассажиров на МЦД-2. Утренний «час пик» 25 ноября прошел в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Сегодня утром пассажиропоток на МЦД-2 составил менее 100% благодаря принятым мерам. Сотрудники ЦППК следили за обстановкой на платформах и в поездах. В самый напряженный «час пик» с 07:30 по 08:30 скоплений пассажиров не отмечено.

На станции Волоколамская заполняемость вагонов составляла порядка 60%. Один из наиболее загруженных рейсов был отмечен на станции МЦД-2 Красногорская в сторону Москвы, но заполняемость вагонов была в пределах нормы.

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Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об увеличении количества вагонов на МЦД. Так, с 25 ноября на МЦД-2 все поезда ходят только в 10- и 11-вагонном исполнении. На МЦД-1 количество пассажирских мест увеличат в течение 15 дней.

Кроме того, с 25 ноября по 8 декабря проезд по МЦД будет бесплатным.

«Центральная пригородная пассажирская компания приняла решение сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным в ближайшие две недели. За это время ЦППК должна произвести более тщательную наладку билетной системы. Наша задача — сделать МЦД комфортным и удобным», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пассажир заплатит только за пересадку в метро по действующим тарифам. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов. На это время турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО «ЦППК». По остальным направлениям Московской железной дороги никаких изменений нет.

Первый и второй центральные диаметры начали работу 21 ноября. Всего планируется открыть пять диаметров, по которым будут курсировать быстрые электрички через столицу в Московскую область.