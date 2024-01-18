Подмосковье 18 января 2024, 17:52 Дополнительные точки питания обустроят в Подмосковье в Крещенскую ночь Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Свыше 200 площадок для крещенских купаний подготовили в Подмосковье. В эти дни в Подмосковье откроют дополнительные точки питания, где можно будет перекусить и выпить горячий чай.

Купели обустроили на открытых водоемах, в прудах и помещениях. Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, в Крещенскую ночь жители также смогут вкусно поесть и согреться горячими напитками. В бесплатной раздаче угощений будут участвовать волонтеры.

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«Сегодня ответственные службы городских округов подготовили купели для посещения наших верующих жителей. Во всех муниципалитетах площадки оснащены предприятиями потребительского рынка, чтобы каждый мог вкусно пообедать и согреться горячими напитками, а также купить необходимые принадлежности, а где-то даже сувениры от подмосковных ремесленников», — сказал министр.

В местах с большой посещаемостью также будет работать полевая кухня, чайные станции, самовары и кофемашины. Во всех точках будут дежурить врачи, спасатели и сотрудники Росгвардии.

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